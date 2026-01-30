Fiscalía Europea recibe denuncia de supuesta malversación de fondos europeos por Bardella

Según las radios RTL y Franceinfo, que citan fuentes de las dos fiscalías, la Fiscalía Europea se encuentra a cargo de este procedimiento y evalúa la información recibida por la investigación efectuada por la Fiscalía Nacional Financiera francesa, y una vez analizado decidirá si abre o no una investigación penal.

La denuncia fue presentada en diciembre pasado por la asociación anticorrupción AC!! contra personas desconocidas por "malversación de fondos públicos" en relación con un curso de formación para medios de comunicación de la Agrupación Nacional financiado por el Parlamento Europeo, donde Bardella es eurodiputado desde 2019.

El curso fue utilizado por Bardella para las elecciones presidenciales de 2022.

La oenegé basó su denuncia en un artículo del semanario satírico Le Canard enchaîné, que afirmó que el formador había recibido el encargo de asistir a Bardella, presidente de la RN, "no por su conocimiento de la actualidad europea, sino con vistas a preparar las elecciones presidenciales francesas de 2022".

Se da la circunstancia de que Marine Le Pen, su partido y otros miembros del mismo fueron condenados por la Justicia francesa el año pasado por malversación de fondos europeos por pagar con dinero de la Eurocámara a trabajadores de la formación de extrema derecha.

El juicio en apelación a Marine Le Pen comenzó el 13 de enero pasado en el Tribunal de Apelación de París. La líder de la extrema derecha francesa busca revertir la condena dictada en marzo de 2025 por malversación de fondos públicos del Parlamento Europeo, que le impuso cuatro años de cárcel —dos exentos de cumplimiento— y cinco años de inhabilitación con aplicación inmediata.

Durante la apertura del proceso, Le Pen cambió su estrategia de defensa y admitió la posibilidad de haber cometido un delito sin intención, con el objetivo de obtener una reducción de pena que le permita presentarse a las presidenciales de 2027. El tribunal ya ha abierto la puerta a acotar parte de la acusación y descartar un 30 % de los contratos cuestionados, lo que supuso una primera victoria para la defensa.

El juicio, que se extenderá hasta febrero, examina las acusaciones de haber desviado más de 4,4 millones de euros entre 2004 y 2016 mediante el uso de fondos europeos destinados a asistentes parlamentarios que, en realidad, trabajaban para su partido.

La sentencia definitiva se espera para el próximo verano y de su resultado dependerá que Le Pen pueda presentarse una cuarta vez a las elecciones presidenciales, que están previstas para 2027.