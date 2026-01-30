Georgia acusa a la UE de financiar a su oposición a través "esquemas fraudulentos"

"Es importante que la Unión Europea nos aclare los esquemas fraudulentos para financiar las ONG falsas con fondos europeos y si esos fondos políticos se están utilizando para eludir la legislación georgiana", declaró en rueda de prensa.

Papuashvili agregó que "el dinero extranjero no tiene cabida en la política georgiana", ya que su presencia viola no solo las leyes georgianas, sino también el derecho internacional.

Según él, "la comisaria europea Marta Kos habló anteriormente sobre la búsqueda de soluciones alternativas para financiar a las ONG georgianas, y ahora vemos un esquema fraudulento internacional dirigido contra Georgia para influir en nuestra política nacional y exterior".

"Esto es un hecho, y vemos la participación de diversas estructuras europeas en ello", insistió.

La ley de 'transparencia de la influencia extranjera' fue duramente criticada por la Unión Europea y por la anterior Administración de EE.UU., lo que llevó a la suspensión de programas de ayuda a Georgia.

La normativa que comenzó a aplicarse en mayo pasado, y será endurecida en las próximas semanas, sanciona a los infractores con multas de entre 5.000 y 10.000 laris (1.785 y 3.570 dólares) o con penas de prisión de seis meses, y de hasta cinco años para lo reincidentes.

Según el presidente del Parlamento, al inicio de la andadura de la polémica ley en Georgia había unas 600 ONG que recibían financiación del extranjero.