Henrique Capriles dice que reforma de la Ley de Hidrocarburos en Venezuela es "mejorable"

"Hay que tener en el horizonte que esta ley que se aprobó es mejorable todavía", dijo Capriles durante una transmisión en redes sociales.

El también dos veces candidato presidencial -2012 y 2013- explicó que, durante el debate del jueves en el que fue aprobada por unanimidad la reforma, su bancada -Libertad- hizo observaciones y propuestas sobre algunos artículos con los que no estaban de acuerdo.

"¿Las observaciones que hicimos hacia qué apuntaban? Menos discrecionalidad del ministerio, es decir del Poder Ejecutivo, que se cumpliera el control que se establece en los contratos de interés público (...) toda la legislación en materia petrolera ha tenido siempre que pasar por la legislación de la Asamblea", indicó.

Asimismo, dijo que era importante evaluar las opciones para hacer de la industria petrolera venezolana más competitiva y para "insertar" al país suramericano "teniendo las reservas petroleras probadas más grandes del mundo", así como analizar cómo ese recurso "se traduce en beneficios" y "en mejoras" para la población.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La reforma abre espacios a la participación privada en actividades primarias (exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento) en una industria que hasta ahora estaba estatizada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También abre la puerta a la inversión extranjera, incluso con la posibilidad de que los conflictos puedan ser resueltos "mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitrajes".

Capriles, además, insistió en que los ingresos provenientes de los acuerdos con Estados Unidos por la venta del petróleo también pueden servir para otorgar bonos de 150 dólares al cambio en Bolívares -la moneda venezolana- a pensionados y aumentar a este mismo monto el salario mínimo, actualmente en 130 bolívares al mes, unos 35 centavos de dólar.

Que se eleve "de inmediato por decreto ley el salario mínimo (...) y que todo los bonos sean parte del salario", añadió, en referencia a los complementos que el Gobierno otorga mensualmente a empleados públicos.

Por último, pidió eliminar el impuesto del 3 % para los pagos que se realizan en divisas y bajar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 16 a 14 %.