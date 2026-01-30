Heritage Auctions subastará en Texas el tercer cómic más valioso de Batman

Se trata de la entrega número 31 de 'Detective Comics', en la que se presenta por primera vez al público el Batplane, el Batarang y a la entonces prometida de Bruce Wayne, Julie Madison, según detalla en su página web la entidad.

Heritage describe la pieza como el tercer libro de viñetas más valioso de este superhéroe de DC Comics, solo por detrás de la entrega 27 de 'Detective Comics' y del primer ejemplar jamás publicado de Batman.

En el libro, publicado en 1939, hace su debut el primer enemigo con superpoderes de Batman, el Monje, y además se incluye una historia del detective privado Slam Bradley, escrita por los cocreadores de Superman Jerry Siegel y Joe Shuster.

La portada de este ejemplar muestra a Batman mirando fijamente al lector en un paisaje montañoso, un retrato "melancólico y atmosférico" del dibujante Bob Kane que ya es "un clásico al que se le ha rendido homenaje muchas veces a lo largo de los años", según la casa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los interesados podrán pujar a partir del próximo 6 de febrero por la pieza, que se subastará entre el 26 y el 28 de ese mismo mes junto con otros cómics de superhéroes como los X-Men o Capitán América.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La subasta tendrá lugar apenas unos meses después de que la casa lograra un récord al vender el cómic más caro de Superman, por 9,12 millones de dólares.

El ejemplar, una copia original de la primera edición del primer cómic del superhéroe, databa de los años 30 y fue hallado por tres hermanos en el ático de la casa de su madre, que había fallecido.

El vicepresidente de Heritage Auctions, Lon Allen, dijo entonces en un comunicado que la obra creada por Jerry Siegel y Joe Shuster marcaba "un hito en la historia de la cultura pop".

"Este ejemplar no solo se encuentra en un estado sin precedentes, sino que también esconde una historia digna de película. Me alegró ver que el precio lo reflejara y me siento honrado de que Heritage haya recibido este icónico libro", subrayó.