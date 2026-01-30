IICA y CAF refuerzan alianza para buscar apoyo financiero en sector agrícola de América

El director general del IICA, Muhammad Ibrahim, el presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz Granados y el vicepresidente del CAF, Christian Asinelli, se reunieron en Panamá en el marco del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, para analizar nuevas sinergias en temas como sanidad, salud del suelo y restauración, recursos hídricos y algunos cultivos específicos, indicó el IICA en un comunicado.

En las sesiones de alto nivel, el director general del IICA discutió los retos del financiamiento para una agroindustria que enfrenta la necesidad de incrementar productividad en un marco de restricciones en materia de recursos naturales, lo que torna imprescindible la incorporación de nuevas tecnologías e innovaciones.

"Vemos que están subiendo los costos de insumos y eso afecta la competitividad. La cuestión financiera tiene que ser un componente central de cualquier estrategia orientada a transformar los sistemas alimentarios para dar respuestas a las demandas", afirmó Ibrahim.

También destacó que el IICA está trabajando junto a socios del ámbito público y privado en remover las barreras que obstaculizan el acceso al financiamiento y puntualizó que instituciones como el CAF tiene un rol central en abordar los problemas estructurales que afectan el ecosistema financiero en toda la cadena de producción.

"El IICA cumple un rol clave para reforzar el posicionamiento de América Latina y el Caribe como región solución para los problemas globales", expresó Asinelli, quien agregó que "la agricultura sigue siendo un pilar estructural de las economías en la región", aunque advirtió que la "brecha financiera es un obstáculo que afecta su productividad y su competitividad".

Como parte de sus actividades en Panamá durante su primera misión internacional desde que asumió el cargo el pasado 15 de enero, Muhammad Ibrahim se reunió con el ministro de Industria, Inversión y Comercio de Jamaica, Aubyn Hill; con la embajadora de Panamá en la Organización de Estados Americanos (OEA), Ana Irene Delgado, y con el diputado portugués presidente y fundador del Instituto para la Promoción de América Latina y el Caribe en Portugal, Paulo Neves.