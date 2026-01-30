Incendio en la mayor refinería de Ecuador provocó un vertido de hidrocarburo en un río

Sobre las 11:00 hora local (16:00 GMT) se produjo un incendio de una piscina del área externa de la refinería, que logró ser controlado por el equipo contraincendios tras la activación del plan de contingencia, y posteriormente fue sofocado.

Petroecuador indicó que no había personas heridas y que las causas del incidente estaban en proceso de evaluación técnica.

Horas más tarde señaló que, tras el incidente, "una mínima cantidad de hidrocarburo (mayormente lodo), sobrepasó la barrera de contención hacia el río Teaone", ubicado en la provincia norteña de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, lo que fue controlado por la activación de los protocolos de remediación ambiental.

"No hay riesgo para la población, ni para las fuentes de agua de la ciudad de Esmeraldas", indicó la petrolera.

En redes sociales circularon videos en los que se apreciaba una gran columna de humo negro saliendo desde la zona del incendio de la refinería y otros en los que los trabajadores mostraban la magnitud del flagelo.

En mayo pasado se registró un incendio de grandes proporciones en esa refinería, lo que obligó a declararla en emergencia para agilizar las reparaciones de los daños causados y la dejó fuera de funcionamiento hasta julio, cuando empezaron a reiniciarse sus operaciones de manera progresiva.

La Refinería de Esmeraldas es el mayor polo de procesamiento de crudo de Ecuador y tiene capacidad para procesar hasta 110.000 barriles de petróleo por día.

Es alimentada por los oleoductos que transportan el petróleo extraído de los pozos de la Amazonía, y su producción está destinada tanto para abastecimiento interno como para la exportación a través de buques petroleros.