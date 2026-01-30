Israel mata de madrugada al menos a tres palestinos en el sur de Gaza

"Durante la noche del viernes, tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel identificaron a ocho terroristas que emergieron de una infraestructura terrorista subterránea en el este de Rafah", dice el texto, que confirma que mataron a tres.

Además, el comunicado dice que se ejecutaron "ataques adicionales" contra las otras personas, pero que aún se desconoce si hubo o no nuevas víctimas. "Soldados de las FDI continúan realizando búsquedas en la zona para localizar y eliminar a todos los terroristas", añade.

Desde el inicio del alto el fuego, las tropas israelíes se replegaron a la conocida como línea amarilla, una demarcación imprecisa desde donde aún controlan más del 50 % del territorio de Gaza y los soldados abaten casi a diario a palestinos que dicen intentar cruzarla.

Unos 500 palestinos han muerto en la Franja de Gaza a causa de ataques israelíes desde que entró en vigor el alto el fuego, según el recuento del Ministerio de Sanidad del enclave, que aún no ha sumado los fallecidos tanto de ayer miércoles como de hoy.

Desde que Israel lanzó su ofensiva en octubre de 2023, calificada por organismo de derechos humanos y expertos de "genocidio", los muertos gazatíes superan los 71.600, entre ellos más de 20.000 niños.