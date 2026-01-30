La Asociación de Banqueros de EE. UU. felicita a Warsh por nominación para presidir la Fed

"Felicidades a Kevin Warsh por su nominación para servir como próximo presidente de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Al elegir a Warsh, el presidente Trump ha seleccionado a un responsable de políticas experimentado y probado", señaló la ABA en un comunicado firmado por su presidente y consejero delegado, Rob Nichols.

Warsh, que reemplazará a Jerome Powell, se convirtió en 2006, con 35 años, en el gobernador más joven de la historia de la Reserva Federal, durante un mandato considerado uno de sus periodos más desafiantes. Nichols, que trabajó con él en la Administración de George W. Bush, señaló que el nominado tiene un profundo conocimiento de la política monetaria, los mercados y el papel de los bancos en la economía.

"Esperamos conocer más sobre sus visiones actuales en materia de políticas durante el proceso de confirmación y presenciar una transición fluida en el liderazgo de la Fed", añadió Nichols.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la nominación en su red social Truth Social, augurándole a Warsh un futuro brillante y destacando que podría convertirse en "uno de los grandes presidentes que pasará a la historia de la Fed".

De ser confirmado por el Senado, Warsh asumirá la presidencia de la Fed en un momento en que existen dudas sobre la independencia del organismo, tras los reiterados pedidos de Trump de reducir los tipos de interés de manera más rápida y sostenida desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.