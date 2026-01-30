La bolsa de São Paulo crece un 1,40 % semanal después de romper varios récords seguidos

Sin embargo, el Ibovespa, índice de referencia del mayor mercado bursátil de América Latina, acabó este viernes en los 181.363 puntos básicos, después de caer un 0,97 % durante la jornada, su segunda caída consecutiva y en línea con Wall Street.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 1,03 % tras varios días de cerrar en ganancia frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,247 reales para la compra y a 5,248 para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El parqué paulista cerró un primer mes del año positivo, con una ganancia total del 12,56 %.

En el ámbito local, Brasil logró reducir su déficit nominal en 2025 hasta el 8,34 % del PIB, su mejor desempeño porcentual de los últimos tres ejercicios, informó este viernes el Banco Central.

También se conoció que la tasa de desempleo en Brasil en el trimestre terminado en diciembre fue del 5,1 % de la población económicamente activa, su menor nivel en los últimos 14 años.

A pesar de las buenas noticias, los principales valores de la bolsa cerraron la sesión en rojo.

Las acciones ordinarias del gigante minero Vale se desplomaron un 3,54 %, mientras que las preferenciales de la petrolera estatal Petrobras cerraron positivas sobre el final, un 0,16 %, tras haber pasado gran parte de la sesión en rojo.

Los grandes bancos también cerraron en territorio negativo, siendo las acciones de Santander Brasil (1,71 %), Itaú Unibanco (-1,41 %) y las de Banco do Brasil (-1,10 %) las más perjudicadas del día.

Los papeles de Bradesco también se dejaron, un 0,61 %.

Con todo, las mayores ganancias fueron para las acciones de la empresa de viajes y turismo CVC Brasil (+17,49 %) y las de la cadena de artículos para el hogar WestWing (+11,11 %).

En el lado opuesto se ubicaron los títulos de la compañía del rubro alimenticio Fictor Alimentos (-19,72 %) y los de la empresa de cobre refinado Paranapanema (-14,12 %).

El volumen negociado durante la jornada en la bolsa paulista superó los 33.853 millones de reales (unos 6.439 millones de dólares o 5.433 millones de euros) en más de 4,5 millones de operaciones financieras.