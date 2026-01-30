La Bolsa mexicana cayó 2,72 %, aunque repunta un 5,12 % al cierre del primer mes del año

Con este resultado, la Bolsa mexicana acumuló una pérdida semanal del 0,87 %; aunque repuntó un 5,12 % al cierre del primer mes de 2026, dejando atrás el máximo histórico de 69.959,73 unidades, alcanzado el 28 de enero pasado.

“En México, el IPC de la BMV cerró el mes con una ganancia de 5.12%, ganando en cinco de los últimos seis meses, siendo la mayor ganancia desde septiembre del año pasado”, comentó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Al interior, añadió Siller, resaltaron los avances de las emisoras: Orbia Advance (+18,65 %), Banorte (+18,35 %), Megacable (+18,25 %), Grupo México (+14,13 %), Banco del Bajío (+12,88 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, destacó que el indicador bursátil terminó el primer mes del año con un rendimiento de 5,1 %.

“Por emisora, Orbia, Megacable y Grupo Financiero Banorte fueron las empresas con mayores avances, mientras que Quálitas, Cuervo y Genomma Lab se rezagaron”, añadió Covarrubias, quien recordó que no habrá operaciones el próximo lunes debido a un día feriado por el Día de la Constitución.

En la jornada, el tipo de cambio se depreció un 1,08 % hasta un nivel de 17,42 pesos por dólar, luego de que en la jornada previa apuntara a los 17,23, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 271,6 millones de títulos por un importe de 25.143 millones de pesos (unos 1.443 millones de dólares).

De las 698 firmas que cotizaron en la jornada, 330 terminaron con sus precios al alza, 346 tuvieron pérdidas y 22 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron del grupo financiero Diablo (DIABLOI 10), con el 2,71 %; del conglomerado de medios Grupo Televisa (TLEVISA CPO), con el 2,6 %; y de la cadena de tiendas departamentales El Puerto de Liverpool (LIVEPOL 1), con el 2,55 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de las mineras Industrias Peñoles (PE&OLES), con el –13,42 % y Frisco (MFRISCO A-1), con el –13,3 %, así como del conglomerado empresarial Grupo México (GMEXICO B), con el –7 %.