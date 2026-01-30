La economía de la eurozona creció un 1,5 % en 2025

En el conjunto de la Unión Europea, el incremento del PIB se ralentizó entre octubre y diciembre, también hasta el 0,3 %, con lo que la economía del bloque comunitario creció un 1,6 % en el ejercicio pasado.

La economía europea aceleró su crecimiento en 2025 con respecto a 2024, cuando el avance del PIB se quedó en el 0,9 % en la eurozona y en el 1,1% en los Veintisiete, según el cálculo preliminar de Eurostat, que no ofrece datos del conjunto del año por país.

Supera así las previsiones de la propia Comisión Europea, que en noviembre revisó al alza sus proyecciones de aumento del PIB para el año pasado, hasta el 1,3 % en el caso de la eurozona y al 1,4 % en la UE. El consumo interno y la inversión han sido los principales motores del crecimiento, paliando la debilidad del sector exterior en un año marcado por la guerra arancelaria con Estados Unidos y la tensión geopolítica.

En el cuarto trimestre España volvió a liderar el crecimiento entre las grandes economías de la eurozona, con una expansión del 0,8 % de su PIB, dos décimas por encima del trimestre previo y muy superior a la de Alemania, cuya economía salió del estancamiento y creció un 0,3 %, y la de Italia, también del 0,3 %, una décima más que entre julio y septiembre.

Por el contrario, en Francia el crecimiento se ralentizó hasta el 0,2 % en el último cuarto del año, tres décimas por debajo del tercer trimestre, en tanto que el PIB de Países Bajos volvió a incrementarse un 0,5 %, en línea con el periodo anterior.

Entre los quince Estados miembro para los que Eurostat dispone de datos, solo Lituania registró un crecimiento mensual superior al español (del 1,7 %), seguida de España y Portugal (ambas 0,8 %) y Finlandia (0,6 %), mientras que Irlanda fue el único país que vio contraerse su PIB entre octubre y diciembre, un 0,6 %.

El avance del 0,3 % en la eurozona en el cierre de año, estable en comparación con el tercer trimestre, "fue ligeramente mejor de lo esperado, ya que los datos de confianza habían sido más pesimistas hacia finales de año", explicó el analista de ING Bert Colijn.

"La aceleración del crecimiento en Alemania, España e Italia, en menor medida, compensó la lentitud del crecimiento en Francia", añadió el economista, que destaca el "decente" crecimiento con que terminó el año la economía europea a pesar de la "significativa incertidumbre y tensión económica" a que ha estado sometida.

Si se compara con el cuarto trimestre de 2024, la economía creció un 1,3 % en la eurozona y un 1,4 % en el conjunto de la UE, ligeramente por debajo del incremento del 1,4 % y 1,6 % registrado, respectivamente, entre julio y septiembre.

Según los datos adelantados por sus respectivas agencias estadísticas nacionales, todas las grandes economías de la eurozona lograron crecer en el conjunto de 2025, aunque con gran disparidad entre ellas: el PIB español aumentó un 2,8 %; el francés, un 0,9 %; el italiano, un 0,7 %; y el alemán un tímido 0,2 %.

Eurostat publicará su segunda estimación del PIB del cuarto trimestre el próximo 13 de febrero.