La economía española creció un 2,8 % en 2025, tras avanzar un 0,8 % en el último trimestre

2025 fue un año de moderación del crecimiento, que quedó 0,7 puntos por debajo del registrado en 2024 (3,5 %), si bien la economía española aceleró el ritmo en el último trimestre con un avance del 0,8 %, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El INE revisó una décima a la baja el crecimiento del primer trimestre de 2025, situándolo en un 0,5 %, y mantuvo el porcentaje del segundo trimestre (0,7 %) y del tercero (0,6 %). Sumando el crecimiento del 0,8 % del cuarto trimestre del año pasado, la economía española concatena 22 trimestres consecutivos con tasas positivas.

El valor del producto interior bruto (PIB) a precios corrientes para el conjunto del año 2025 se situó en 1.685.783 millones de euros, un 5,7 % superior al de 2024.

El crecimiento anual del 2,8 % ha quedado finalmente una décima por debajo de lo que preveía el propio Gobierno y la mayoría de analistas nacionales y organismos internacionales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La demanda externa es la responsable de la desaceleración en 2025, año en el que ha restado 0,8 puntos al crecimiento total, mientras que la aportación positiva de la demanda interna aumentó hasta los 3,6 puntos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El consumo de los hogares creció un 3,4 % en 2025, con lo que se aceleró 0,4 puntos respecto a la tasa de 2024, y también se aceleró la inversión en 2025, con un crecimiento del 6,3 % de la formación bruta de capital fijo.

La inversión en vivienda, edificación y construcción ha pasado de crecer un 4 % en 2024 a hacerlo un 5,2 % en 2025.

De hecho, la construcción fue el sector que más valor añadido generó a la economía española en 2025, con un avance del 5,6 %, seguido del sector servicios (3,2 %), la industria (2,3 %) y la agricultura (0,5 %).