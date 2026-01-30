La inflación española empieza el año en el 2,4 % interanual

Según el indicador adelantado publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se trata del mayor descenso desde marzo de 2025 y sitúa la inflación en el nivel más moderado desde el 2,3 % de junio.

En esa bajada de precios de enero influyó la electricidad, que moderó su subida, y la caída de los combustibles.

Por otro lado, la inflación subyacente, que excluye del cálculo la energía y los alimentos no elaborados, se mantuvo en el 2,6 % en doce meses por tercer mes consecutivo.

Según el INE, esta tasa no se situaba por encima de las media de precios general desde mayo de 2025.

El Ministerio de Economía valoró que la inflación "sigue moderándose en línea con el objetivo del Banco Central Europeo de que se mantenga estable cerca del 2 %", según un comunicado.

En tasa mensual, los precios descendieron el 0,4 % respecto a diciembre, según los datos adelantados hoy.

En cuanto a los precios armonizados (comparables entre países europeos), la inflación de enero se moderó en cinco décimas para colocarse en el 2,5 %, mientras que la subyacente fue del 2,8 %.

El INE recordó que los datos avanzados son los primeros del nuevo sistema de cálculo, en el que se pasa de 12 a 13 grandes grupos de productos, bienes y servicios, se revisa la cesta de la compra, se actualizan ponderaciones y se incluyen novedades metodológicas.