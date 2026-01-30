La Oficina de D.Humanos de la ONU rechaza las elecciones impuestas por la Junta Birmana

Las elecciones, celebradas en tres fases entre diciembre y enero sin presencia de partidos de la oposición prodemocrática, "no respetaron los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos del país", agregó el alto comisionado en un comunicado.

Türk añadió que Birmania (Myanmar) "ha perdido medio decenio de paz y desarrollo" después de que la Junta diera un golpe militar el 1 de febrero de 2021, y señaló que "la profunda y generalizada desesperación infligida al pueblo birmano no ha hecho sino profundizarse con las recientes elecciones".

El alto comisionado denunció que en los comicios

muchas personas decidieron su voto "únicamente por miedo".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En este sentido, se denunciaron coerciones a los votantes en todo el país, con el destacado caso de 100 aldeanos en la región de Sagaing (centro) que el 6 de enero fueron detenidos arbitrariamente y obligados a emitir votos anticipados, según denunció su oficina.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Otros denunciaron haber votado por miedo al reclutamiento forzoso, a perder el acceso a alimentos o a sufrir consecuencias administrativas", agregó la institución.

Las elecciones se celebraron únicamente en 263 de los 330 municipios, a menudo de forma exclusiva en centros urbanos bajo control militar y de manera limitada en zonas en conflicto, por lo que grandes segmentos de la población quedaron excluidos, especialmente los desplazados y minorías como la rohinyá.

Según la oficina que dirige Türk, mientras se celebraron los comicios la Junta Militar continuó sus ataques aéreos, como el que en el municipio de Bhamo, en el estado septentrional de Kachin, causó la muerte de 50 civiles.

El principal partido de la oposición, la Liga Nacional para la Democracia (LND), ganadora de las elecciones anteriores en 2020, y decenas de otras formaciones contrarias al régimen militar fueron excluidos de la votación.

Según los resultados divulgados hasta este viernes por la Comisión Electoral, controlada por el Ejército, y recogidos por medios afines a la junta, el oficialista Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP), que representa a los militares, se ha hecho con alrededor de 300 escaños del total de 420 en liza.