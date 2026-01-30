La ONU alerta sobre escalada de conflicto en Sudán del Sur y bloqueo a ayuda humanitaria

En conexión telemática desde la localidad de Bord (Jonglei), Effendi recordó que, desde hace más de tres semanas, se paralizaron los vuelos humanitarios al centro del estado y que solo han podido fletar algunos vuelos, esencialmente para evacuar a personal humanitario.

Solo en este mes, 260.000 personas se han visto desplazadas por el conflicto en Jonglei y el PMA teme que cerca de un 60 % de la población de esa región sufra una crisis de hambruna en la próxima temporada de escasez de alimentos, entre distintas cosechas.

El responsable local del PMA advirtió de la necesidad de entregar suministros alimenticios a la población antes de que comience esa temporada en abril, a la que le seguirá además una época de fuertes lluvias donde los accesos por tierra estarán cortados.

A esto se suma el impacto del cólera, que ha dejado 98.000 casos y 1.600 muertes desde septiembre de 2024, y que podría empeorar si no se le permite responder a la comunidad humanitaria, alertó Effendi.

"El PMA llama a todas las partes del conflicto a detener urgentemente las operaciones militares, desescalar la situación y permItir el acceso humanitario a Jonglei", subrayó.