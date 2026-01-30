La ONU lamenta el accidente de avión que dejó 15 muertos en Colombia

Guterres expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, entre las que se encontraban dos trabajadoras humanitarias.

"El secretario general igualmente expresa su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia", declaró el portavoz adjunto de Guterres, Farhan Haq.

La aeronave, un bimotor Beechcraft 1900 con 32.000 horas de vuelo, cubría el miércoles la ruta entre Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander (noreste del país), que se hace en 25 minutos, pero su último contacto fue cuando llevaba 12 minutos en el aire.

Los restos del avión fueron hallados por campesinos de la aldea Curacica, una zona montañosa, horas después.

La aeronave, explicaron las autoridades, fue fabricada en 1995 y tenía 32.000 horas de vuelo, así como todos sus papeles al día.

Entre las víctimas se encuentran un representante de la Cámara, un candidato a congresista y un concejal del municipio de destino, entre otros.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió al Ministerio de Transporte y a la Aeronáutica Civil investigar con rigurosidad las causas del accidente.

Los rescatistas e investigadores examinan los restos del avión en la zona para intentar determinar una hipótesis del suceso.

Los restos de los 15 ocupantes fueron rescatados entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves y trasladados a Cúcuta, capital de Norte de Santander, para su identificación.