Las cinco petroleras chinas mejor situadas en Venezuela ante la apertura del sector

Las operaciones chinas cobraron más fuerza en la siguiente década, cuando el después fallecido presidente Hugo Chávez firmó convenios con las estatales CNPC y Sinopec, las mayores dentro del puñado de empresas chinas que aún siguen en Venezuela y que serían las mejor situadas de cara al nuevo escenario.

Según la analista del Center on Global Energy Policy (CGEP) de la Universidad de Columbia Luisa Palacios, se estima que las compañías mixtas sino-venezolanas concentran en la actualidad el 10 % de la producción petrolera del país, muy por detrás de la estadounidense Chevron, responsable del 25 %.

A continuación, un repaso a las petroleras chinas que operan en la actualidad en Venezuela y a su actual situación: