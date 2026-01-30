León XIV pide que los Juegos de Milán favorezcan la inclusión y los valores del deporte

En un telegrama firmado por el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y dirigido al obispo de Como (norte de Italia), Oscar Cantoni, el pontífice expresó su "vivo aprecio" por la "fervorosa" cooperación de las poblaciones locales en la organización del evento deportivo.

El mensaje, leído durante una misa con atletas, voluntarios y asociaciones deportivas en el Vicariato de Bormio, subraya que el papa desea que esta cita sea "una ocasión propicia para favorecer los valores auténticos del deporte: la lealtad, el respeto, el espíritu de equipo y de sacrificio, así como la inclusión social y la alegría del encuentro".

"El Sumo Pontífice alienta a las comunidades parroquiales del territorio a vivir con disponibilidad este acontecimiento tan relevante, ofreciendo un generoso testimonio cristiano", señala la misiva enviada en nombre del pontífice.

Asimismo, el papa aseguró su oración por el éxito de la organización y envió su bendición apostólica a todos los involucrados en la preparación de estos XXV Juegos Olímpicos de Invierno como "prenda de copiosos favores celestiales".

Italia acogerá desde el 6 al 22 de febrero los 25º Juegos Olímpicos de Invierno en las ciudades alpinas de Milán y Cortina con la presencia de deportistas de 93 países de todo el mundo.