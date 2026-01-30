Llegan a Venezuela 309 migrantes en un vuelo de repatriación desde Estados Unidos

En sus redes sociales, detallaron que, del total de los retornados, 266 son hombres, 37 mujeres y 6 niños, quienes fueron recibidos por los órganos de seguridad ciudadana y se les aplicaron los "protocolos de seguridad correspondientes".

El avión fue operado por la aerolínea estadounidense Eastern Airlines y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas, según imágenes del Ministerio de Interior publicadas en su cuenta.

Este vuelo es el número 105 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio a inicios del año pasado, que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

El pasado miércoles, un total de 273 venezolanos regresaron a su país en un vuelo de repatriación proveniente también de Arizona, informó entonces el ministerio.

Según cifras del Gobierno, en 2025 más de 14.000 personas regresaron a Venezuela desde Estados Unidos, un número que no ha actualizado este año.