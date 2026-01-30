Los costarricenses viven con alegría la campaña electoral y entran en periodo de reflexión

Con banderas, cornetas y bandas musicales, decenas de simpatizantes de los partidos políticos se hicieron presentes en las afueras de las instalaciones del Canal 7 de la televisión local, donde este jueves se llevó a cabo el último debate entre candidatos presidenciales, del cual se ausentó la favorita en las encuestas, la oficialista del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández.

Claudia Dobles, del centroizquierdista Coalición Agenda Ciudadana; Álvaro Ramos, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional; Ariel Robles, del izquierdista Frente Amplio; Juan Carlos Hidalgo, de la Unidad Social Cristiana; y José Aguilar del Partido Avanza, debatieron durante un par de horas con especial énfasis en la el combate a la corrupción, el impulso de la educación y medidas para resolver la inseguridad.

Mientras los seguidores de los candidatos montaron una fiesta en las afueras del Canal 7 y cinco candidatos participaban en el debate, Fernández realizaba un evento privado en un centro de eventos en la provincia de Heredia, donde rodeada de sus simpatizantes dio por cerrada su campaña.

Este jueves la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunió con diversos actores del proceso electoral, entre ellos la candidata Fernández.

"Mi compromiso inclaudicable es con fortalecer nuestra democracia, la libertad, la paz y nuestros valores que nos definen como costarricenses. Siempre he estado convencida de la importancia para nuestro pueblo de vivir unidos en democracia, con paz y en libertad", afirmó Fernández en un comunicado.

Los llamados a votar también ha sido la constante en las últimas horas, el oficialismo apuntando a ganar en primera ronda, y la oposición en la búsqueda de evitar ese escenario y continuar la contienda en una segunda ronda que se llevaría a cabo el 5 de abril.

Si ningún candidato obtiene el 40 % de los votos válidos el próximo domingo, será necesaria una segunda ronda entre los dos que hayan obtenido el mayor apoyo.

Según la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la estatal Universidad de Costa Rica, Fernández cuenta con el 44 % de la intención de voto, seguida por Álvaro Ramos, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, y Claudia Dobles, del centroizquierdista Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, ambos con el 9 %.

De acuerdo con esa encuesta, ninguno de los restantes 17 candidatos inscritos supera el 4 %, mientras que los indecisos se ubican en el 28 %.

En total 3,7 millones de costarricenses están convocados para acudir a las urnas el próximo domingo.