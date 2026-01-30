María Corina Machado interviene en la reunión del PPE en Zagreb por iniciativa del PP

Fuentes del PP señalaron que Feijóo estuvo personalmente implicado en las gestiones para hacer posible esa intervención durante este encuentro.

De esta forma -prosiguieron las fuentes del partido conservador español- Feijóo quiso "no solamente reforzar el compromiso del PP con la causa de la oposición venezolana sino también elevar ese apoyo y hacer que el PPE lo asuma como propio".

El apoyo a la oposición venezolana es una de las prioridades del presidente del PP en la reunión de Zagreb, en la que participan entre hoy y mañana, sábado, unos 20 líderes conservadores de Europa.

Aparte de Feijóo, han llegado a la capital croata la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el canciller federal alemán, Friedrich Merz, así como los jefes de Gobierno de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, y de Polonia, Donald Tusk, entre otros.

A su llegada al hotel donde se celebra el retiro de los líderes del PPE, Feijóo no hizo declaraciones a la prensa, mientras que Merz destacó la competitividad económica y la mejora de las capacidades de defensa común en Europa como los principales temas a tratar en este encuentro.

Según indicaron antes del encuentro fuentes del PP, Feijóo tiene previsto exponer ante sus correligionarios europeos tres temas: los planes migratorios del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la situación de Venezuela y su posición sobre el acuerdo UE-Mercosur.

Con 188 escaños, el PPE es el grupo más importante en el Parlamento Europeo.