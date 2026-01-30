Merz viaja al Golfo para abordar la estabilidad en la zona y ahondar los lazos económicos

En una rueda de prensa ordinaria, el portavoz del Ejecutivo, Stefan Kornelius, afirmó que estos tres países ofrecen un elevado potencial de inversión y que el Gobierno alemán espera un aumento de la actividad inversora, en la que el tema de la energía es de gran importancia, pero ante lo que subrayó que, "sobre todo, se trata de la estabilidad en la región".

Señaló que todos pueden ver cómo "en diversos puntos conflictivos de esta región no se pueden reducir las tensiones" y, en este sentido, indicó que el canciller está interesado en las opciones que también tienen Alemania y Europa para contribuir a tranquilizar la situación.

"Somos conscientes de que existe una difícil red de relaciones, dependencias y que los conflictos en la región también son siempre un marco de actuación para la política de estos Estados. Alemania intentará, en la medida de sus posibilidades, actuar para desescalar estos conflictos y mediar. Una intensa interrelación económica puede contribuir a ello", afirmó.

En concreto, respecto a Arabia Saudí, a donde también viajará la ministra de Economía, Katherina Reiche, entre el 1 y 3 de febrero, el portavoz indicó que se trata de "un actor fundamental para la estabilidad y la seguridad en Oriente Próximo y Oriente Medio", y agregó que ese es el primer punto de conexión en el interés de Alemania por ese país, al que se suma, la relación económica, que presenta posibilidades de ser ampliada.

Por su parte, Susanne Ungrad, portavoz de Economía, recordó que Alemania es para Arabia Saudí el socio económico más importante en la Unión Europea (UE) y se refirió a las buenas oportunidades para ampliar las relaciones económicas para ambas partes.

Por otra parte, Kornelius aludió a las intensas relaciones diplomáticas entre Alemania y los Emiratos Árabes Unidos y al acuerdo de asociación estratégica existente desde 2004.

En 2024, los Emiratos Árabes Unidos volvieron a ser el socio económico más importante de Alemania en la región, con un volumen comercial bilateral de casi 12.000 millones de euros. En ese país hay más de 300 empresas alemanas y el objetivo es intensificar esa relación, añadió.

En concreto, Merz partirá en la tarde del miércoles de la semana que viene a Arabia Saudí acompañado de una delegación empresarial, el jueves por la mañana continuará a Catar y esa misma tarde proseguirá su viaje hacia Emiratos Árabes Unidos, donde el viernes mantendrá conversaciones en Abu Dabi antes de regresar a Alemania.