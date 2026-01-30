México asume la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico

En un comunicado conjunto, el Gobierno mexicano señaló que durante su Presidencia promoverá una gestión "pragmática, orientada a resultados concretos y medibles", con el objetivo de que la cooperación regional se traduzca en beneficios para la población de los países miembros.

La visión, añadieron, busca fortalecer la capacidad de acción y el impacto del mecanismo, bajo su carácter "abierto, flexible y basado en el consenso".

México también planteó impulsar una redefinición estratégica del relacionamiento externo de la Alianza para fortalecer la cooperación con Estados observadores y socios estratégicos, mediante proyectos de alto valor agregado que articulen capacidades técnicas, financieras e institucionales.

Además, la Presidencia mexicana trabajará para dar mayor "sustancia, coherencia y operatividad" a documentos, hojas de ruta y compromisos ya adoptados, al priorizar su implementación efectiva y dar respuesta a las necesidades actuales de la región y a objetivos compartidos de desarrollo sostenible.

En materia de ampliación, el Gobierno reiteró su compromiso de continuar los trabajos encaminados a la adhesión de Costa Rica como Estado miembro, así como al proceso de incorporación de Singapur como Estado asociado, al considerar que una Alianza "más robusta, diversa y conectada con otras regiones fortalece su capacidad de incidencia global".

Para 2026, México indicó que impulsará una agenda integral con ejes prioritarios en juventudes, inclusión e igualdad de género, medio ambiente, educación y cultura, concebidos como componentes centrales para una integración centrada en las personas y la inclusión.

En el ámbito financiero, priorizará el fortalecimiento de la inclusión e innovación financiera, el impulso de las finanzas sostenibles, la gestión de riesgos climáticos y el financiamiento para inversión productiva y desarrollo industrial, con atención al acceso de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) a mercados de capitales y esquemas de financiamiento que favorezcan la resiliencia económica.

En el plano económico-comercial, México señaló que promoverá sectores globales como semiconductores, automotriz y aeroespacial, dispositivos médicos, electromovilidad y tierras raras.

Además de una nueva etapa de atracción de inversiones estratégicas, en particular en infraestructura logística, conectividad digital y fortalecimiento de las pymes mediante la relocalización de encadenamientos productivos para impulsar crecimiento, competitividad y empleo.

El Gobierno mexicano se dijo convencido de la Alianza del Pacífico es "una herramienta estratégica para enfrentar, con respuestas regionales, un entorno internacional cada vez más complejo", y aseguró que buscará una consolidación "más efectiva, acercada a sus sociedades y generadora de oportunidades compartidas".

"La Presidencia mexicana fortalecerá a la Alianza como un espacio de cooperación que, sin perder su vocación económica y comercial, avance hacia una integración más profunda, solidaria y orientada al bienestar y al desarrollo sostenible e incluyente", concluyó la nota.