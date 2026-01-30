30 de enero de 2026 - 12:25
Misiles, sanciones y retórica hostil: Siete décadas de desencuentros entre Cuba y EE.UU.
La Habana, 30 ene (EFE).- Las relaciones entre La Habana y Washington, enemistados desde el triunfo de la revolución cubana en 1959, viven sus momentos de mayor tensión en décadas. El clima de crispación se ha intensificado desde la captura estadounidense del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
La caída del mandatario, el fin del suministro de petróleo desde Caracas y la orden ejecutiva de la Casa Blanca firmada este jueves que amenaza con aranceles a los países que, directa o indirectamente, vendan o suministren crudo a La Habana han llevado a la isla a una situación de extrema.