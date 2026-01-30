MSF se retracta y no compartirá con Israel ninguna lista sobre sus empleados palestinos

La ONG achaca su decisión a que Israel no les ha garantizado que la información personal proporcionada será solo usada para fines administrativos y no pondrá en riesgo a los involucrados.

Además, MSF exigía a cambio de una lista limitada la "plena autoridad sobre todos los asuntos de recursos humanos y la gestión de suministros médicos humanitarios", y el cese de los intentos de difamación contra ellos; ya que Israel les acusa sin pruebas de emplear a "terroristas".

"Ante la falta de estas garantías claras hemos concluido que no compartiremos información del personal en las circunstancias actuales. No se ha compartido información del personal con las autoridades israelíes en este proceso", concluye el texto.

MSF había informado el pasado 23 de enero a las autoridades israelíes de que, como medida excepcional, estaría dispuesta a compartir una lista definida de los nombres de su personal palestino e internacional; a fin de cumplir con los nuevos requisitos israelíes de registro para organizaciones internacionales y poder seguir operando en Gaza.

El pasado 1 de enero el Gobierno de Israel declaró que 37 organizaciones sin ánimo de lucro que no se habían registrado antes del final del año debían clausurar sus operaciones tanto en Gaza o Cisjordania ocupada en un plazo de 60 días, o sea, antes del 1 de marzo de acuerdo con la legislación.

Además de MSF, en esta lista están también, entre otras, el Consejo Noruego para los Refugiados, World Vision International, CARE y Oxfam.

Este nuevo sistema de registro, introducido en marzo por el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo de Israel, incluye polémicos motivos para denegar su registro.

Entre ellos, negar la existencia de Israel como Estado judío y democrático, pero también promover campañas de deslegitimación contra Israel», instar al boicot o apoyar el procesamiento de las fuerzas de seguridad israelíes en tribunales extranjeros o internacionales, según las directrices publicadas por este ministerio.