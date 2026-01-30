Muere el mexicano Pedro Torres, productor de estrellas como Luis Miguel y Lucía Méndez

Fueron sus tres hijos quienes publicaron en las redes sociales del productor que el deceso ocurrió "acompañado de sus seres queridos" y de las personas que lo acompañaron “hasta el último momento” en su enfermedad.

La familia no especificó el motivo de la muerte, pero reconocieron, junto a personalidades como Méndez, su trayectoria como “genio” y “visionario” en el mundo del entretenimiento.

“Hoy se despide un genio, un visionario y el hombre que me dio el regalo más grande de mi vida: mi hijo (Pedro Antonio)”, escribió Méndez en su cuenta de Instagram sobre Torres, quien es considerado uno de los pioneros de los reality shows en México al plasmar en la pantalla mexicana el formato de Big Brother en 2002.

El texto firmado por sus hijos detalló que Torres será velado en una ceremonia privada y que próximamente informarán de la fecha y hora “de la misa” para quienes “deseen acompañarnos y honrar su memoria”.

Pedro Torres nació el 21 de febrero de 1953 en el estado de Coahuila (norte), y fue a los 22 años cuando incursionó en la televisión mexicana como camarógrafo en los Estudios Churubusco, el corazón del cine nacional, para después ser el responsable de producciones como ‘La incondicional’ (1988), una de las canciones más escuchadas y reconocidas de Luis Miguel.

El videoclip fue tan memorable en la carrera del cantante que treinta años después Netflix decidió recrear este contenido en la serie biográfica de ‘El Sol de México’.

Torres también colaboró en la producción de videos musicales con Cristian Castro, Emmanuel y Alejandro Fernández, además el creativo mexicano estuvo en proyectos como ‘Mujeres Asesinas’ (2008), una exitosa serie de Televisa.

El productor ingresó a Televisa en 1997, en donde encabezó 'El Noticiero con Joaquín López-Dóriga', y donde será recordado como una de las figuras que renovó la visión de esta cadena televisiva.