Nueva York recupera 5 millones de dólares en salarios no pagados a "deliveristas"

Uber ha acordado reincorporar a los "deliveristas", como se conoce a estos trabajadores, que fueron dados de baja injustamente de la aplicación entre 2023 y 2024, lo que podría afectar a hasta 10.000 personas, de acuerdo con un comunicado del alcalde Zohran Mamdani y el comisionado del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP), Sam Levine.

Indican además en el comunicado que Uber Eats pagará 3,1 millones de dólares en restitución a más de 48.000 repartidores de comida en toda la ciudad, y 350.000 dólares en multas y cargos civiles.

El DCWP realizó una investigación, tras las querellas de los trabajadores, que reveló que Uber Eats no les pagó el salario mínimo entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024 por el tiempo empleado en viajes cancelados.

Mientras, Fantuan pagará más de 468.000 dólares en restitución a 285 trabajadores a los que no pagó el salario mínimo entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, y más de 52.000 en multas y cargos civiles.

HungryPanda pagará 1,06 millones dólares en restitución de salarios que no pagó entre diciembre de 2023 y enero de 2024. a más de 1.000 trabajadores y más de 106.327 en multas y cargos civiles.

De acuerdo con el comunicado, estos casos demuestran el éxito de los innovadores sistemas de monitoreo de cumplimiento de DCWP, que permiten a la agencia identificar y detener rápidamente infracciones.

El DCWP combina los informes mensuales que deben hacer las aplicaciones y la interacción directa y específica con los trabajadores, y mediante la aplicación de la ley garantiza que los afectados reciban el dinero que les adeudan, además de compensaciones, indica la nota.

"En el primer mes de esta administración, nuestra ciudad ha dejado algo inequívocamente claro: hay cero tolerancia ante la explotación de los trabajadores, el recorte de las protecciones laborales o la manipulación de nuestra economía para favorecer a las corporaciones adineradas a costa de los trabajadores”, afirmó el alcalde Mamdani.

Levine agregó que la era de las grandes corporaciones que se lucran pagando salarios bajos a sus trabajadores "ha terminado”, y advirtió contra el "fraude laboral".

De acuerdo con la directora ejecutiva del Proyecto de Justicia Laboral y cofundadora de Deliveristas Unidos, que agrupa a muchos de estos trabajadores, el acuerdo es un punto de inflexión para los repartidores y para la justicia en esta industria.

Recordó que durante años, las empresas de aplicaciones trataron la ley "como algo opcional, escudándose en algoritmos, robando salarios y desactivando a los trabajadores sin consecuencias".

"La magnitud de estos abusos demuestra lo que los repartidores llevan años diciendo: la explotación no es accidental, sino inherente al modelo de negocio de las aplicaciones de reparto. Pero la victoria de hoy también demuestra claramente que esos días han terminado", destacó.

A principios de este mes, el comisionado Levine anunció una demanda contra la aplicación Motoclick, y envió advertencias de cumplimiento a más de 60 empresas, entre ellas Instacart, DoorDash, Grubhub, Uber, de que deben cumplir las nuevas leyes que protegen a los "deliveristas", que entraron en vigor este mes en la ciudad.