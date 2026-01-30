OMC falla a favor de China contra los créditos fiscales de EEUU a los vehículos eléctricos

Ginebra, 30 ene (EFE).- Un panel de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) falló a favor de China en su reclamación por los créditos fiscales de Estados Unidos a la producción de vehículos eléctricos y proyectos de energía renovable, por lo que solicitó a EEUU que los retire antes del 1 de octubre.