Opositores venezolanos piden que ley de amnistía marque el cierre de la "represión"

"Que la Amnistía sea para todos por igual y que marque el cierre definitivo del ciclo de persecución y represión en Venezuela", indicó el parlamentario Tomás Guanipa en un video compartido en X.

Guanipa sostuvo que Venezuela necesita "pasar la página" de la "represión y el miedo" para comenzar una etapa de "libertad para siempre".

Por su parte, el diputado Henrique Capriles dijo, en la misma red social, que la amnistía es un "paso necesario y muy importante" para avanzar al país que quieren "la gran mayoría de los venezolanos".

"El largo capítulo de terror como consecuencia de la persecución, hostigamiento y odio debe ser cerrado ¡PARA SIEMPRE!", expresó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A su juicio, el anuncio de la ley de amnistía y del cierre de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), toca la "conciencia del país y devuelve esperanza a miles de familias venezolanas que han sufrido la injusticia y la persecución".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Nadie debe estar preso por pensar distinto ni por alzar su voz. Periodistas, quienes defendieron el voto, quienes alzaron la voz por salarios y pensiones justas, ni el personal médico, estudiantes, amas de casa que solo pensaban distinto nunca debieron estar presos", apostilló.

Igualmente, el diputado Stalin González sostuvo que la propuesta de ley de amnistía abre una nueva página para la "convivencia democrática en el país", por lo que, dijo, espera que el texto legislativo sea amplio, que garantice la libertad de todos los presos políticos y que "la clausura física de este centro (Helicoide) trascienda para poner fin a la represión y a la persecución".

"Este es, sin duda, un punto de inflexión para avanzar en nuestras aspiraciones sobre un sistema político representativo que dé garantías y respuestas a los venezolanos", apuntó en X.

Este jueves, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, propuso una ley de amnistía para liberar a los presos políticos que han sido detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.

La líder chavista encargó a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la convivencia y la paz para que en las "próximas horas" presenten la ley ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), así como la "máxima colaboración" al cuerpo legislativo para su aprobación.