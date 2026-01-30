Perú impulsa el uso de recursos económicos para conservar sus ecosistemas hídricos

El Ministerio señaló que el cuidado de las fuentes de agua "se ha convertido en una prioridad" en Perú y que, a pesar de ello, una parte importante de los recursos por concepto del Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos (Merese) permanece sin utilizarse.

Por ese motivo, el Ministerio del Ambiente gestionó la aprobación del decreto, que ya fue publicado en el diario oficial El Peruano, en coordinación con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).

Al respecto, el ministro del Ambiente, Miguel Espichán, comentó que se ha modificado la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento para "corregir una de las principales debilidades de la política ambiental y de saneamiento del país, vinculada a la baja ejecución de los recursos que las empresas prestadoras de servicios (EPS) recaudan para la protección de los ecosistemas que aseguran el abastecimiento de agua".

El Minam agregó que a agosto pasado el nivel de ejecución de estos recursos no superaba el 25 % y de los más de 94 millones de soles (27,8 millones de dólares) recaudados por las 50 EPS a nivel nacional, apenas 24 millones de soles (7,1 millones de dólares) fueron efectivamente invertidos.

"Esta situación contrasta con una realidad crítica: el Perú registra 14,6 millones de hectáreas de ecosistemas degradados, de las cuales 3 millones se encuentran en cuencas que abastecen a las EPS, territorios donde además se concentran más de 3.300 comunidades campesinas, 187 comunidades nativas y cerca de 30.000 centros poblados que requieren inversiones para su desarrollo", detalló.

En ese sentido, el decreto estableció las condiciones para la transferencia de los recursos, por decisión de la EPS o de manera obligatoria, siempre bajo supervisión de la Sunass y con la aclaración de que "se destinarán exclusivamente a acciones de conservación, recuperación y uso sostenible de ecosistemas".

El Minam informó que la primera verificación de la aplicación de estas medidas se hará durante este año, basándose en la ejecución de los recursos del Merese, con el objetivo de que los fondos "se conviertan en inversiones concretas para proteger los ecosistemas clave para la seguridad hídrica del país".