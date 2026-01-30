Perú y EE.UU. reafirman "sólidos vínculos de amistad y cooperación" en reunión protocolar

Durante el encuentro, De Zela recibió las copias de las cartas credenciales de Navarro, quien fue designado directamente por el presidente Donald Trump para ocupar la representación diplomática en Lima y está casado con una ciudadana peruana.

En la cita se destacó, además, que Perú y Estados Unidos conmemorarán en mayo próximo el bicentenario del establecimiento de sus relaciones diplomáticas bilaterales.

"Esta celebración refleja una amistad basada en valores compartidos, respeto mutuo y una agenda bilateral orientada al desarrollo de ambos pueblos", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú en un comunicado.

Agregó que la designación de Navarro "abre un nuevo capítulo de estrecha colaboración, dando continuidad a las reuniones de alto nivel sostenidas recientemente", como el encuentro que tuvo en diciembre pasado De Zela en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

En esa cita, los dos países reafirmaron su compromiso en la lucha contra la delincuencia organizada trasnacional y ratificaron voluntad de "trabajar de manera coordinada y estratégica en este ámbito", remarcó la información oficial.

Tras llegar a Lima el último jueves, Navarro dijo que su nombramiento "refleja la importancia de la relación con el Perú" para el gobierno de Estados Unidos.

"Bajo el liderazgo del presidente Trump y el secretario Rubio, mi misión es clara: hacer de los Estados Unidos un país más seguro, más fuerte y más próspero. Vengo convencido de que la mejor forma de lograrlo es fortaleciendo los lazos con países amigos como el Perú", sostuvo Navarro.