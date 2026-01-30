Sánchez asegura que el rearme que necesita el mundo no es militar, sino moral

Sánchez clausuró en Madrid el acto 'Mujeres liderando la ONU del siglo XXI', donde advirtió a quienes buscan moldear el orden internacional a su conveniencia que, "si saben contar, no cuenten con España".

El jefe del Ejecutivo subrayó que, en la actualidad, se vive un momento crucial que obliga a redoblar los esfuerzos en favor del sistema multilateral.

"La propia supervivencia del sistema multilateral está en juego y es cierto que el multilateralismo está en crisis", aseguró antes de advertir de que hay actores que cuestionan ya abiertamente los consensos que dieron forma al orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial o atacan ese sistema.

Sin citar explícitamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ni a ningún otro líder internacional, Sánchez explicó que esos ataques se deben a que se están imponiendo límites a sus intereses particulares o determinadas reglas frente a las que les gustaría "la ley del más fuerte, la ley de la selva".

Ante la disyuntiva entre erosionar el sistema multilateral y asumir que ese deterioro es irremediable, o "arremangarse" y afrontar el reto con audacia y valentía y alumbrar un nuevo multilateralismo, dijo que España tiene clara la segunda opción.

"La opción no es demoler el multilateralismo, no es dejarlo morir, sino reconstruirlo, reformarlo, adaptarlo a la nueva realidad del tiempo que vivimos para hacerlo más eficaz y mas representativo", insistió.

Añadió, en cambio, que sí pueden contar con España quienes quieren reformar las instituciones internacionales para mejorar su funcionamiento.

Sánchez abogó por reforzar la presencia de mujeres en los puestos de responsabilidad frente a quienes ven el feminismo como un enemigo de sus privilegios, y reiteró la apuesta que viene explicitando hace meses para que la próxima secretaria general de la ONU sea una mujer y, en concreto, de América Latina y el Caribe "porque toca y porque es de justicia", adujo.