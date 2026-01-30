Sector asegurador mexicano prevé crecer hasta 9,6 % en 2026, pese a retos por primas

Analistas de Moody’s y de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC) estiman que la industria de seguros podría crecer hasta un 9,6 % en 2026, en línea con el desempeño observado en 2025, cuando las primas directas avanzaron cerca de un 7,6 % en términos reales, con especial dinamismo en los ramos de vida, autos y gastos médicos.

El crecimiento se produce en un entorno económico moderado, pero con una mayor conciencia sobre la protección financiera, aun cuando el sector ha enfrentado incrementos en primas derivados de presiones inflacionarias y cambios fiscales.

No obstante, diversos análisis advierten que en 2026 podrían mantenerse ajustes de entre un 10 % y un 20 % en algunos productos, particularmente en seguros de autos y gastos médicos, presionados por el aumento en la siniestralidad, los costos operativos y modificaciones fiscales, entre ellas cambios relacionados con el tratamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Especialistas y organismos del sector coinciden en que el principal desafío hacia 2026 será equilibrar la rentabilidad con la percepción de valor entre los asegurados, fortaleciendo la transparencia, la educación financiera y el desarrollo de productos más accesibles.

En este contexto, las reformas a la Ley de Ingresos 2026 podrían tener impacto en los costos de los distintos seguros, especialmente por la no acreditación del IVA en ciertos componentes del costo de los siniestros, un aspecto que el sector continúa evaluando.

En su informe más reciente a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Quálitas, la aseguradora líder en el segmento automotriz, señaló que una parte significativa de este impacto será absorbida por la compañía como parte de su compromiso de mantener una propuesta de valor atractiva para sus clientes.

Quálitas reportó un crecimiento del 9,4 % en la emisión de primas durante 2025, apoyado por un incremento del 6,4 % en el último trimestre del año frente al mismo periodo de 2024, cifras alineadas con las proyecciones del mercado.

La empresa destacó, en un boletín, que estos resultados se sustentan en una mayor adopción de herramientas tecnológicas, como la inteligencia artificial, aplicada al análisis de datos y a los modelos de prevención de riesgos.

Para 2026, el sector asegurador mexicano se perfila así hacia un nuevo ciclo de expansión, en el que la tecnología y la confianza del consumidor serán factores clave para consolidar el crecimiento en un entorno de mayores exigencias regulatorias y de costos.