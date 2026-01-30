Seis reclusos considerados peligrosos escaparon de una prisión en Luisiana

Los reos escaparon a última hora del jueves del Centro de Detención River Bend en East Carroll, un condado ubicado en el noroeste de Luisiana.
Varios de los fugados estaban a la espera de juicio o enfrentan cargos graves, informó el Departamento del Alguacil de East Carroll. Por ejemplo, Destin Brogan, de 22 años, tiene programado un juicio para el 11 de mayo por un cargo de asesinato en segundo grado relacionado con un tiroteo en 2022.
Trenton Taplin, de 30 años, enfrenta cargos de asesinato en primer grado e intento de asesinato relacionados con un tiroteo en 2020.
Kolin Looney, de 21 años; Kevin Slaughter, de 25, Koplelon Vicknair, de 20; y Krisean Salinas, de 21 años completan la lista de los fugitivos.
Las autoridades han advertido que los seis reos deben ser considerados armados y peligrosos. No se han dado detalles de cómo los prisioneros lograron escapar.
El año pasado diez reclusos con antecedentes violentos lograron escapar de una prisión en Nueva Orleans, lo que desató un operativo de 6 meses que culminó con el arresto de todos los fugados.