Sheinbaum celebra el pago de la deuda fiscal del Grupo Salinas: “Ya no hay privilegios”

“Ayer se informó, informó el SAT (Servicio de Administración Tributaria). Ayer se hizo un pago de poco más de 10.000 millones de pesos (578 millones de dólares). Y el resto, poco más de 32.000 millones de pesos se va a hacer mensualmente en 18 pagos. Ese es el pago que van a hacer. Es el pago más grande que se haya hecho por un caso de este tipo”, afirmó la mandataria mexicana durante su conferencia matutina desde Tijuana.

La mandataria valoró de forma positiva que el conglomerado empresarial saldara su deuda con el fisco mexicano, tras años de litigios y fallos judiciales. “La verdad qué bueno que decidieron pagar. Qué bueno”, expresó.

El jueves, el SAT anunció que Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, ingresó a la Tesorería un primer monto de 10.400,63 millones de pesos y el resto lo cubrirá en 18 parcialidades.

El SAT indicó que este acuerdo se logró “de conformidad con los beneficios establecidos en el Código Fiscal y en cumplimiento de las resoluciones judiciales aplicables”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sheinbaum subrayó que el caso confirma el fin de prácticas del pasado en las que grandes contribuyentes evitaban el pago de impuestos mediante acuerdos o condonaciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Nosotros hemos dicho que ya no hay privilegios. Durante muchos años, a partir de negociaciones, de acuerdos, no se pagaban impuestos. Cuando llegó el presidente (Andrés Manuel) López Obrador (2018-2024) se prohibió en la Constitución la condonación de impuestos”, recordó.

La presidenta mexicana destacó que desde 2020 se registró un cambio en la recaudación fiscal, con pagos relevantes por parte de grandes empresas que mantenían adeudos con el Estado.

“El 2020 fue un año histórico. Se pagaron impuestos que se debían de muchas empresas. Y ahora este pago, qué bueno que se hizo, la verdad”, señaló.

Finalmente, Sheinbaum rechazó que el caso tuviera un trasfondo político y reiteró que se trató únicamente de la aplicación de la ley fiscal.

“Como dijimos este no era un tema político de ningún tipo, sino sencillamente de la deuda fiscal. Y qué bueno que tomaron la decisión de pagar”, concluyó.

El Grupo Salinas es propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, muy crítico con Sheinbaum y quien mantiene desde hace años litigios fiscales con el Estado mexicano, en un contexto de endurecimiento del Gobierno contra la evasión fiscal de grandes contribuyentes.