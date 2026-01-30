Sheinbaum destaca fortaleza económica y confianza en México tras evitar recesión en 2025

“El INEGI publicó el cierre económico del 2025. Tuvo un muy buen desempeño el país en noviembre-diciembre. Incluso cerró mejor de lo que todos los analistas pensaban. Ayudó mucho los servicios y el turismo, muchísimo”, afirmó la mandataria durante su conferencia matutina desde Tijuana.

La reacción de Sheinbaum ocurre luego de que el INEGI revelara que el producto interior bruto (PIB) de México creció un 0,5 % en 2025, y aumentó 1,6 % de octubre a diciembre, con lo que se recuperó de dos trimestres al hilo con caídas y evitó así las previsiones de recesión de algunos analistas para el año pasado.

Por otro lado, subrayó que el comportamiento positivo de la economía se refleja también en la fortaleza del peso mexicano, que este viernes se ubicaba alrededor de las 17,35 unidades por dólar, pese al contexto internacional adverso y las tensiones comerciales.

“Si no hubiera confianza en México, esto no estaría ocurriendo en el desempeño de la economía”, sostuvo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La presidenta explicó que la apreciación del peso tiene efectos diferenciados sobre el comercio exterior, al tiempo que defendió que, pese a ello, las exportaciones han mostrado un buen desempeño.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Favorece las importaciones, porque es más barato importar con un peso que está valorado con, digamos, menos pesos por dólar. Y desfavorece la exportación”, detalló.

Presumió además que “con este peso aumentaron las exportaciones. Es decir, la balanza comercial, como lo decíamos ayer salió positiva, es decir, estamos exportando más de lo que importamos y el peso está fuerte”, presumió.

Para Sheinbaum, los datos confirman que México se encuentra en una posición más sólida que otros países, especialmente en un entorno marcado por la guerra comercial global desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su agresivo proteccionismo comercial.

“Habla de la fortaleza en la economía mexicana aún con toda la situación de aranceles. México está en una mejor posición que muchos otros países”, afirmó.