Suspendido sin fecha el juicio contra la académica y disidente cubana Alina López

Apenas unas horas antes de la vista, el tribunal envió un auto a la historiadora y editora de un medio independiente explicándole que "se anula el acto de juicio oral señalado en esta causa, hasta nueva fecha de señalamiento".

En declaraciones a EFE, López ha negado "todas" las acusaciones en su contra. La fiscalía le imputó los presuntos delitos de desobediencia, desacato y atentado durante su última detención, en junio de 2024.

"Yo fui golpeada, yo fui maltratada, yo fui arrastrada por una cuneta,...”, afirmó López, quien asegura que ha quedado con secuelas permanentes (mareos, dolores) por aquellos hechos. Considera que la violencia que se empleó contra ella fue algo "premeditado" y que se buscaba neutralizarla física o psicológicamente.

Sobre el fallo de este segundo proceso en su contra en apenas dos años, la disidente lo tiene claro: "Si vas a un juicio por este tipo de motivos, que es político, vas a ser condenado. Nunca ellos van a exonerarte".

La solicitud de la fiscalía, agregó, ha pasado de cuatro años de prisión a trabajo correccional sin internamiento durante el mismo período. "Ellos esperan salir del juicio con el menor coste político para ellos”, argumentó.

No obstante, López avanzó que no pensaba "aceptar, bajo ninguna condición, hacer trabajo correccional", porque en su opinión este juicio es "una causa ilegítima, una farsa judicial".

Los hechos se produjeron el 18 de junio de 2024, cuando López y la también académica y disidente Jenny Pantoja (a la que piden tres años de trabajo correccional) viajaban en un taxi de Matanzas a La Habana con el objetivo de participar en un acto de protesta.

La policía detuvo el vehículo y les dijo que tenían que salir y montar en una patrullera para que les llevasen a una comisaría en Matanzas.

Según el relato de López, ella preguntó sobre la legalidad de la detención y sus motivos, a lo que una agente de policía respondió con múltiples actos de violencia. La fiscalía, por su parte, afirma que fue López la que forcejeó e insultó a los agentes y que los daños físicos alegados por ambas "no eran reales".

Más de 220 escritores y artistas suscribieron una carta abierta en la que denunciaron la "violencia policial" con la que fueron tratadas López y Pantoja. Entre los firmantes se encontraban el escritor cubano Leonardo Padura, el músico y cantautor argentino Fito Páez y el director de cine cubano Fernando Pérez.

López ha sido detenida varias veces en los últimos años por realizar protestas simbólicas y a raíz de estas acciones fue condenada a finales de 2023 a pagar una multa por un delito de desobediencia, a lo que se negó.