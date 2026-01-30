Taiwán adoptará una actitud "prudente" ante la purga del 'número 2' del Ejército chino

En una rueda de prensa recogida por la agencia CNA, el vicepresidente y portavoz del Consejo de Asuntos Continentales (MAC) de Taiwán -el organismo encargado de las relaciones con China-, Liang Wen-chieh, afirmó que hay dos interpretaciones "extremas" sobre los efectos de estas pesquisas en la probabilidad de que Pekín pueda emprender una acción militar contra la isla.

"Algunos (expertos) sostienen que esto incrementa la probabilidad de un ataque chino contra Taiwán, mientras que otros dicen que hace menos probable que Pekín actúe a corto plazo", señaló Liang.

"La postura de nuestro Gobierno es adoptar un enfoque prudente y estar plenamente preparados", agregó, sin ofrecer más detalles al respecto.

Estas declaraciones se produjeron días después de que el Ministerio de Defensa de China anunciara una investigación contra Zhang Youxia y Liu Zhenli, quien se desempeñaba como jefe del Departamento de Estado Mayor Conjunto de la CMC, por "graves violaciones de la disciplina y de la ley", eufemismo habitual para referirse a los delitos de corrupción.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las investigaciones abiertas sobre estos dos oficiales han terminado por trastocar la estructura de mando del Ejército: de los siete miembros que tenía la CMC a finales de 2022, actualmente solo quedan dos, Xi Jinping -su presidente- y Zhang Shengmin, segundo vicepresidente y jefe de la campaña anticorrupción del Ejército.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con todo, los analistas coinciden en que las purgas de estos altos mandos no alterarán el objetivo estratégico de Xi de hacerse con el control de Taiwán, una isla gobernada de forma autónoma desde 1949 y considerada por las autoridades de Pekín como "parte inalienable" del territorio chino.

De hecho, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán indicó este jueves que había detectado una "patrulla de preparación para el combate" del Ejército chino en los alrededores de la isla, la tercera este mes, en la que participaron cazas J-10 y J-16, aviones de alerta temprana KJ-500 y drones.

Entre las 06:00 hora local del jueves (22:00 GMT del miércoles) y las 06:00 de este viernes (22:00 GMT del jueves), la cartera castrense detectó un total de 26 aeronaves de guerra chinas en las inmediaciones de Taiwán, de las cuales 19 cruzaron la línea media del Estrecho e ingresaron en las regiones norte, centro y suroeste de la autoproclamada Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) isleña.

Las autoridades taiwanesas han detectado 269 aeronaves de guerra chinas cerca de la isla en lo que va de 2026, alrededor de un 21 % menos que en el mismo período del año anterior, según cálculos de EFE basados en los informes publicados diariamente por el MDN.