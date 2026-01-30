Triángulo Norte impulsa herramientas para facilitar el comercio en Centroamérica

Esta Iniciativa busca dotar a estos países de herramientas comunes que permitan agilizar los intercambios comerciales, reducir costos y mejorar la coordinación de los procesos aduaneros, en un contexto en el que la facilitación del comercio se ha convertido en un factor determinante para la competitividad regional.

Además de concentrar casi la mitad del PIB regional, el Triángulo Norte abarca el 57 % del territorio centroamericano y reúne el 68 % de su población, lo que refuerza la necesidad de avanzar en mecanismos compartidos que fomenten el crecimiento del comercio intrarregional y la integración productiva.

El Proceso de Integración Profunda entre Guatemala y Honduras, suscrito en 2015 y ampliado con la adhesión de El Salvador en 2018, es uno de los esquemas más avanzados de integración económica en Centroamérica, lo que ha permitido el libre tránsito de mercancías y personas, así como la implementación de instrumentos orientados a simplificar los procedimientos comerciales.

Esto ha permitido un fortalecimiento del comercio intrarregional que, apoyado en mecanismos como la Factura y Declaración Única Centroamericana (FYDUCA), en 2022 alcanzó el intercambio comercial de 9.553 millones de dólares entre los tres países.

Las operaciones se canalizaron a través de la Plataforma Informática Comunitaria (PIC), administrada por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), que permitió gestionar 76.843 transacciones comerciales en los puestos fronterizos integrados de Corinto, Agua Caliente y El Florido.

En este contexto, la SIECA, junto con Guatemala, Honduras y El Salvador, y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), impulsa el desarrollo de un Bien Público Regional de facilitación del comercio, concebido como un conjunto de herramientas compartidas y sostenibles para los países del Triángulo Norte.

El BPR permitirá modernizar los procesos comerciales, fortalecer la trazabilidad y mejorar la gestión operativa, con beneficios comunes para los Estados participantes y con potencial de ser replicado en otros países de la región.

“Este Bien Público Regional representa un hito clave para fortalecer la Integración Profunda en el Triángulo Norte, al dotar a los países de herramientas comunes que facilitan el comercio, mejoran la interconectividad aduanera y generan beneficios concretos para la región”, afirmó Mario Salazar, director ejecutivo de la SIECA.

La iniciativa se enmarca en la estrategia del BID “América en el Centro”, particularmente en su pilar de Productividad e Integración Regional, orientado a promover soluciones conjuntas frente a desafíos transfronterizos.

“Desde el BID apoyamos iniciativas que permitan a los países enfrentar de manera conjunta los desafíos transfronterizos. Este conjunto de herramientas contribuye a modernizar los procesos comerciales, armonizar procedimientos y avanzar hacia una integración regional más eficiente y competitiva”, señaló Erick Méndez, especialista senior en Comercio e Inversión del BID.

De esta manera, la cooperación contempla tres ejes fundamentales : el fortalecimiento de los procesos operativos de la unión aduanera, la mejora de los sistemas digitales que respaldan la gestión comercial y el impulso de los programas de Operadores Económicos Autorizados, con el objetivo de reducir restricciones al comercio y consolidar una Centroamérica más integrada.

La Agencia EFE contó con el apoyo del BID para la difusión de este contenido.