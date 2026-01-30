Un autorretrato de Caillebotte entra en el fondo del Museo de Orsay por pago de impuestos

El 'Retrato del artista con caballete', que presenta a Caillebotte en el que era su taller y su apartamento de París cuando tenía 31 años, estará colgado en la galería de los impresionistas con la que se quiere resaltar el valor de las nuevas adquisiciones del Museo de Orsay, explicó en un comunicado el Ejecutivo.

Aparece sentado en un taburete, con la mirada dirigida al espectador, mientras pinta un cuadro que no se puede ver que está encima del caballete y es una muestra de su evolución del realismo fotográfico de sus orígenes a una técnica de trazos rápidos y no terminados que se acercaba a la de otros impresionistas como Monet o Renoir.

De hecho, en la imagen aparecen otras obras, tanto suyas como de otros artistas de ese movimiento.

Esta obra está considerada "el autorretrato más importante" del pintor tanto por su tamaño como por su significado simbólico e histórico, y uno de "los autorretratos de artista más interesantes del siglo XIX por la forma en que renueva profundamente la iconografía del taller, afirmó el Gobierno francés.

En su comunicado, los ministerios de Cultura y de Hacienda no dieron el nombre del propietario que cedió el pasado año el cuadro en pago de impuestos ni cuál fue la cantidad por la que se hizo la operación.

Simplemente se limitaron a recordar el dispositivo fiscal que desde 1968 permite abonar con carácter excepcional derechos de sucesión, de mutación o el impuesto sobre la fortuna inmobiliaria con bienes culturales o de alto valor artístico o histórico, una vez que da el visto bueno una comisión interministerial.

Con ese mecanismo han pasado a formar parte de los fondos de las colecciones nacionales francesas tres cuadros de Caillebotte atribuidas al Museo de Orsay.

El Estado francés es propietario en total de una treintena de obras del artista, de las cuales una quincena están en esa pinacoteca, que es la que tiene la colección más completa del impresionismo.