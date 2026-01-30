Un ciudadano peruano-norteamericano liberado en Venezuela fue trasladado a Puerto Rico

La excarcelación del peruano-estadounidense fue informada inicialmente en Caracas por la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos en Venezuela y que en un principio indicó que el ciudadano iba camino a Estados Unidos.

Gallino Rullier, quien se encontraba detenido desde el 29 de noviembre de 2025, partió hacia Puerto Rico "a solicitud propia", en un avión del Gobierno de los Estados Unidos, "amparándose en todo momento en la protección consular estadounidense", precisó un comunicado oficial.

Indicó que el peruano, que tiene la nacionalidad estadounidense por naturalización, fue arrestado el año pasado en su domicilio en Isla Margarita y trasladado posteriormente a la prisión El Rodeo I, en Caracas.

"La Cancillería tomó conocimiento del caso luego de que una amiga del ciudadano lo informara a la oficina consular en Caracas", anotó antes de agregar que la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, a cargo de los asuntos en Venezuela, confirmó que fue liberado y trasladado tras gestiones del Gobierno estadounidense.

Exteriores agradeció "expresamente" esas gestiones y saludó la liberación, tras lo cual sostuvo que continuará "realizando los mayores esfuerzos diplomáticos y consulares" para lograr la liberación de otra ciudadana peruana que aún permanece recluida en el centro de detención venezolano de La Crisálida.

Este viernes, el también peruano Marco Antonio Madrid, quien fue excarcelado en Venezuela el pasado 13 de enero, rechazó que su caso y el de los demás extranjeros sean presentados como presos políticos, al afirmar que se trató de un secuestro del chavismo para defenderse de las presiones internacionales.

"Llamemos a las cosas por su nombre. No hubo ninguna negociación, hubo una extorsión", afirma Madrid en una entrevista con EFE tras haber regresado a Lima mediante gestiones del Gobierno peruano y la colaboración de Brasil y Colombia.

La esposa de Madrid, Marianela Chung, es la ciudadana peruana que aún permanece encarcelada en La Crisálida.

Madrid aseguró que ninguno de los ciudadanos de diferentes países a los que conoció en la prisión son activistas políticos ni hicieron vida política en Venezuela, sino que son trabajadores, empresarios y turistas.

Además de Madrid, el Gobierno de Perú anunció el pasado miércoles la liberación de otros dos ciudadanos peruanos que se encontraban encarcelados en Venezuela, que fueron identificados como Ricardo Meléndez y Arturo Paredes.