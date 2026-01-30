Una nueva encuesta revela que apenas un 5 % de groenlandeses prefiere EE.UU. a la UE

Según recogió la agencia danesa 'Ritzau', que citó el sondeo publicado en 'The Copenhaguen Post', "sólo un 5 % de los groenlandeses elegiría entre una mayor cooperación con Estados Unidos si tuvieran que elegir entre la UE y Estados Unidos".

El 65 % de los encuestados, a elegir entre EE.UU, y la UE, preferiría "reforzar la cooperación con la UE, mientras que el 29 % no se ha pronunciado al respecto", citó 'Ritzau' los datos del sondeo.

La encuesta se realizó entre 610 habitantes de diferentes localidades de Groenlandia entre los días 22 y 29 de enero.

Precisamente entre esos días se registró la mayor tensión que se recuerda desde hace meses entre la UE y EE.UU., después de que Trump dijera, entre otras cosas, que, por motivos de seguridad nacional, podría no renunciaría al uso de la fuerza para hacerse con el control de la isla ártica.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Finalmente, en el marco del Foro Económico de Davos, Trump logró un preacuerdo con el secretario general de la OTAN, el neerlandés Mark Rutte, para reforzar la seguridad en Groenlandia y renunció al uso de la fuerza por la isla contra Dinamarca, país socio de la OTAN.