Venezuela rechaza que EE.UU. imponga aranceles al país que suministre petróleo a Cuba

En un comunicado, el Ejecutivo ahora liderado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, luego de que Estados Unidos capturara al presidente venezolano, Nicolás Maduro, rechazó que los países no puedan mantener "relaciones comerciales legítimas" con la isla.

En este sentido, afirmó que es una violación al derecho internacional y a los principios fundamentales del comercio global "cualquier medida que limite o condicione el intercambio de bienes y servicios, así como la libertad de los Estados para decidir soberanamente sus socios comerciales".

Por tanto, Venezuela expresó su solidaridad con Cuba, país aliado desde la época del presidente fallecido Hugo Chávez (1999-2013), al tiempo que hizo un llamado a la "acción colectiva de la comunidad internacional para hacer frente a las consecuencias humanitarias que se deriven de agresiones de esta naturaleza".

"Considerar a Cuba una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos de América constituye un despropósito que entraña graves amenazas contra su existencia como nación", concluyó.

El jueves, Trump firmó una orden ejecutiva que establece que su país podrá imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba, indicando que la isla "constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU.".

Este viernes, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este que la nueva medida de EE.UU. de imponer aranceles "evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla".

Cuba afrontará una "grave crisis" en seis u ocho semanas si no recibe más petróleo o combustibles, pronosticó para EFE el experto cubano Jorge Piñón, especialista del Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

"El impacto sería catastrófico, ya que el diésel se utiliza para el transporte de pasajeros y de mercancías, el ferrocarril, la agricultura (tractores), la industria y como combustible para el sistema de distribución de agua, así como la generación distribuida (grupos electrógenos)", detalló Piñón.