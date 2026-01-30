Zelenski confirma que Rusia no atacó anoche ninguna infraestructura energética en Ucrania

"No hubo ataques a instalaciones energéticas la pasada noche, pero ayer (el jueves) por la tarde nuestra infraestructura energética fue golpeada en varias regiones", dijo Zelenski tras mantener una reunión telemática con las autoridades regionales del país.

Se trata de la primera confirmación de que Rusia ha cumplido por el momento la tregua temporal en los ataques al sistema energético ucraniano que, según anunció el jueves por la noche el presidente de EE.UU., Donald Trump, le prometió su homólogo ruso, Vladímir Putin, la víspera misma.

El presidente ucraniano agregó que, en vez de atacar instalaciones energéticas, los rusos tratan de destruir ahora infraestructuras logísticas ucranianas.

Zelenski dijo que el misil balístico lanzado por los rusos durante la pasada noche impactó en un almacén de una fábrica civil de propiedad estadounidense en la región ucraniana de Járkov, en el noreste del país y donde se producen combates.

Parte de los más de cien drones de larga distancia que lanzó Rusia contra territorio ucraniano impactaron en la ciudad de Zaporiyia, en la región homónima suroriental de Ucrania parcialmente ocupada por los rusos.

Zelenski había anunciado este mismo viernes que Ucrania no atacaría infraestructura energética rusa si las fuerzas del Kremlin se abstenían de golpear instalaciones energéticas ucranianas.

Trump dijo la víspera que Putin había accedido a no bombardear infraestructuras ucranianas durante una semana, en la que se espera que las temperaturas vuelvan a bajar en ciudades como Kiev de los 20 grados bajo cero.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha corregido no obstante este viernes a Trump al afirmar que el acuerdo de cese de los ataques es sólo hasta el final de esta semana y tiene como objetivo mejorar el clima de entendimiento entre ucranianos y rusos de cara a la nueva reunión con mediación estadounidense que deben mantener este domingo en Abu Dabi.