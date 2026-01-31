Chile extradita a su país a una ecuatoriana requerida por presunta explotación sexual

Mediante un trabajo interinstitucional y la cooperación policial internacional, se localizó y capturó a la ciudadana requerida por hechos supuestamente ocurridos en 2025.

En marzo de ese año se recibió la denuncia presentada por el padre de dos adolescentes, quienes habrían sido víctimas de engaños y falsas promesas que derivaron en abuso sexual. Posteriormente, se confirmó el contagio con VIH, indicó la Policía en un comunicado.

Una vez cumplido el viernes el proceso de extradición, la ciudadana fue puesta inmediatamente a órdenes de la autoridad judicial competente, a fin de continuar con el trámite legal correspondiente conforme a la normativa vigente, indicó la Policía, que publicó una fotografía, con el rostro difuminado de la mujer, y un video, en el aeropuerto de Chile.