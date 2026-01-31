Cientos de veteranos del Ejército danés protestan ante la embajada de EEUU en Copenhague

Veteranos Daneses, la organización convocante, tenía previsto leer en voz alta delante de la embajada los nombres de los 44 soldados daneses caídos en Afganistán.

"Nos sentimos abandonados y ridiculizados por la administración Trump, que está despreciando deliberadamente los combates en los que participó Dinamarca codo con codo con Estados Unidos", reza la convocatoria.

"Las palabras no pueden expresar cuánto nos duele que en la Casa Blanca se hayan olvidado las contribuciones y sacrificios de Dinamarca en la lucha por la democracia, la paz y la libertad", agrega el texto.

Veteranos Daneses también denunció que la administración de Trump haya faltado al respeto "a la soberanía del Reino de Dinamarca y al derecho a la autodeterminación del pueblo de Groenlandia", en relación a las aspiraciones anexionistas de la Casa Blanca, que han provocado una profunda crisis con Europa.

Ya hace una semana, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, calificó de "intolerable" la crítica de Trump, que dijo que los aliados europeos se mantuvieron lejos del frente en Afganistán, y recordó que Dinamarca es uno de los países que sufrió allí más bajas per cápita.

"Siento un profundo respeto por los soldados que lo arriesgaron todo en una guerra a la que los políticos los enviamos y en la que lucharon codo con codo con soldados de Estados Unidos, entre otros países", añadió la primera ministra, ella misma hermana de un veterano.

Las tensiones, ya altas por la cuestión de Groenlandia, se incrementaron esta semana cuando el personal de la embajada de Estados Unidos en Copenhague retiró de un parterre situado delante de la legación 44 banderas danesas que simbolizaban a los soldados caídos, lo que intensificó la polémica.