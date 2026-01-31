Documental sobre el crimen de cuatro menores en Ecuador gana premio nacional de periodismo

El caso se refiere a la detención irregular de los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y de sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, en los exteriores de un centro comercial del sur de Guayaquil.

Los cuerpos de los cuatro menores aparecieron posteriormente calcinados y con impactos de bala.

El jurado de los premios destacó que el documental del equipo integrado por Allen Panchana, Alina Manrique, José Haz y Freddy Pérez, es de "alto nivel profesional y de indudable impacto social; un ejemplo de buen periodismo y modelo para las nuevas generaciones".

"Era necesario resignificar esta historia y a sus protagonistas, porque este crimen ocurrió en un contexto muy complicado no solo para el periodismo, sino para el país. El silencio y la desinformación nunca fueron una alternativa", dijo Manrique.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Otros galardonados por la UNP fueron Paula Espinosa, por su crónica: ‘La generación que olvidó tildar el pasado’, publicado en la Revista Mundo Diners, mientras que en reportajes se premió a Bessy Granja, por ‘Cárceles, violencia y enfermedades’, difundida en Ecuavisa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El premio de investigación fue para Jonathan Palman y Flor Layedra Torres, por la serie: ‘Los dueños de la salud’, publicada en el diario Expreso.

El premio en la categoría de entrevista fue para Gisella Ronquillo por: ‘Donald Trump considera a Daniel Noboa entre los principales aliados en la región, afirma Robert Kennedy Jr.’, publicado en diario El Universo.

En comunicación institucional y organizacional los vencedores fueron KruzKaya Ordóñez, Gianella Carrión, Javier Vazquez y Karina Valarezo, por la revista de divulgación científica Perspectivas de la Investigación, de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL).

Y también Christian Espinosa, Anita Villarruel y Sebastián Cárdenas, por el ‘Uso pionero de la Inteligencia Artificial en comunicación pública del ISSFA’.

El premio en la categoría fotoperiodismo se lo llevó Pavel Calahorrano, por la serie: ‘Cada día, una ilusión’, con fotografías a Edmundo Kronfle, ejecutivo de la Cadena de hoteles Oro Verde, publicada en la revista Forbes Ecuador.

El jurado subrayó que las imágenes presentadas "son secuenciales, similares a una película", que lograron plasmar el liderazgo, la innovación, la empatía y los sueños del personaje.

Desde su rol como editor fotográfico en la revista, Calahorrano destacó la responsabilidad de buscar historias más allá de las informaciones del día a día, y de retratar a líderes empresariales y sociales que no solo brillan por sus logros, sino también por su integridad y trayectoria académica.

En declaraciones a EFE, subrayó este sábado el valor de quienes aceptan contar sus historias. "No todo camino al éxito es lineal: hay quiebras económicas, personales, desventuras. Pero esas personas siguen adelante, empujando al país que todos queremos ver".

Calahorrano suma este galardón a un recorrido que lo ha llevado a explorar narrativas distintas y a construir imágenes que revelan esfuerzo, resiliencia y esperanza.

Más allá de la distinción personal, Calahorrano -que con el fotoperiodismo no solo documenta, sino que inspira- celebra la vigencia de un periodismo serio y riguroso. "Este tipo de reconocimientos no deberían parar, porque no se trata de premiar a un individuo, sino de dar aliento al periodismo serio que se hace día a día", reflexionó.