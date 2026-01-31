El arte latino, un acto de resistencia en Nueva York bajo la sombra de ICE

"Estamos pasando un momento de crisis en Estados Unidos. Claramente, nuestra comunidad está siendo capturada por ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, cuyos agentes abatieron recientemente a dos personas en Mineápolis)", señala a EFE Elena Ketelsen, curadora de la muestra.

La exposición puede verse hasta finales de febrero en MoMA PS1, espacio independiente del Museo de Arte Moderno (MoMA) en el barrio de Queens, donde más de una cuarta parte de la población es hispana.

Los operativos de ICE "hacen que estemos sufriendo mucho colectivamente", agrega, y la muestra está concebida como herramienta crítica ante esa presión que afrontan las comunidades migrantes.

En ella participa Studio Lenca con 'Rutas', proyecto que recoge la experiencia real de migrantes que se asentaron en Nueva York mediante pinturas en las que se retratan, entre otras escenas, a una hija y su madre abrazándose antes de cruzar la frontera o a una niña que ve un McDonald’s por primera vez.

También está el trauma de un Haití retratado en llamas, bajo el epígrafe 'País paralizado', marcado por el éxodo forzado de sus comunidades y la llegada de cientos de miles de personas a Estados Unidos en los últimos años, explica Ketelsen, nacida en San José, Costa Rica, y criada entre esa ciudad y el sur de California.

Las obras son, afirma, relatos visuales del desarraigo o de pura supervivencia.

En otra sala, la muestra se transforma en un laboratorio de ideas en el que se invita al público a dejar un mensaje sobre cómo imagina el mundo en el año 2173.

Entre las misivas, uno dice que para entonces el capitalismo habrá dejado estragos pero que "quedan supervivientes", y otro pide que en esa fecha haya libertad en Nueva York, 'ciudad santuario' que trata de proteger a sus comunidades de deportaciones arbitrarias.

"Muchas de las respuestas, en realidad, tienen mucho que ver con el momento que atravesamos", señala Ketelsen.

Miguel Braceli (Valencia, Venezuela, 1983), cofundador del proyecto, ha montado una gran 'pizarra horizontal' que invita igualmente a los visitantes a escribir, dibujar y compartir ideas.

"Más que un objeto de exhibición, funciona como aula, escenario y plataforma de juego", explica.

También se exhibe un mapa volteado del uruguayo Joaquín Torres García (1874-1949), en el que América Latina aparece en el norte del continente acompañado de los nombres de quienes lograron desarrollar proyectos independientes en distintos momentos políticos de dictadura.

Entre ellos está la Ciudad Abierta de Valparaíso, en el Chile de Augusto Pinochet, y que, según Braceli, es "el equivalente de una Bauhaus para Latinoamérica o de un Black Mountain College".

"Espero que el público se interese por la historia del arte en Latinoamérica. Muchas veces en Estados Unidos nos quedamos en lo que está pasando (aquí), y no miramos lo que ha pasado en Latinoamérica, no miramos lo que ha pasado en otros países", acota Ketelsen.

Así, la muestra también propone reflexionar sobre cómo todas esas historias del pasado se reflejan en las tensiones actuales y en cómo el arte puede funcionar como "herramienta de resistencia y memoria".

"No solamente tenemos que mirar al norte, deberíamos estar también mirando al sur y, sobre todo, deberíamos mirarnos a nosotros sismos para reflexionar sobre nuestra propia comunidad, identidad y responsabilidades", zanja la curadora.