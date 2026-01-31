El emisario del Kremlin mantiene contactos en EEUU antes de las negociaciones en Abu Dabi

Según la agencia TASS, Dmitriev, quien estuvo presente en la primera ronda de las conversaciones, tenía programada una reunión a las ocho de la mañana local (16.00 horas en Moscú).

Ni TASS ni otros medios rusos hacen referencia a la contraparte del enviado ruso durante los contactos en Miami.

Rusia dio esta semana por hecho que la segunda ronda de negociaciones tendía lugar el 1 de febrero, pero nunca llegó a confirmarlo.

"Sí, el 1 de febrero. Es una fecha aproximada, pero a día hoy partimos de ella", dijo al respecto el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Este sábado, una fuente próxima a las negociaciones señaló a TASS que estas no estaban canceladas pese a la falta de confirmación oficial.

"No hay información sobre su cancelación", dijo la fuente.

El Kremlin consideró previamente "un progreso" el hecho en sí de la celebración de las negociaciones, cuya primera tanda -celebrada en Abu Dabi los pasados 23 y 24 de enero- fue considerada constructiva por las tres partes.

A la vez, las autoridades rusas no han revelado la composición de la delegación rusa en la segunda ronda de los contactos en Abu Dabi ni tampoco han mencionado la hora aproximada del inicio de las reuniones.

En vísperas de las negociaciones ambas partes dejaron claro que no se moverán ni un ápice de su posición respecto a cuestiones territoriales.

Al mismo tiempo, precisamente ese tema volverá a centrar las conversaciones en Abu Dabi, donde las partes discutirán también otros asuntos, explicó el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov.

"La cuestión territorial es la más importante", declaró el asesor del Kremlin, quien agregó que aparte de ese tema "quedan muchos otros asuntos en la agenda" de los negociadores.

La prensa occidental sugirió que EE.UU. ha vinculado directamente el repliegue ucraniano del Donbás con la concesión a Kiev de garantías de seguridad.

Y mientras Kiev adelantó que las garantías estaban casi listas, Moscú replicó que desconocía el carácter de las mismas.

Al respecto, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, adelantó ante el Senado que dichas medidas podrían incluir el despliegue de tropas europeas sobre el terreno -a lo que se opone Moscú-, pero no estadounidenses.

En todo caso, la segunda ronda de los contactos llega precedida por una tregua parcial en la que cesaron los ataques a infraestructura energética de Ucrania.

Este sábado el Ministerio de Defensa de Rusia informó solo de ataques a la intraestructura de transporte relacionada con las Fuerzas Armadas de Ucrania y tampoco asestó golpes a instalaciones energéticas en los días anteriores.

El líder estadounidense, Donald Trump, anunció el jueves que había pedido a su homólogo ruso, Vladímir Putin, que detuviese durante una semana los ataques contra el sistema energético ucraniano por la ola de frío, algo que el Kremlin aceptó, aunque indicó que la tregua parcial concluiría este domingo.

"Trump se dirigió personalmente al presidente Putin para que se abstuviera durante una semana, hasta el 1 de febrero, de realizar ataques contra Kiev con el fin de crear condiciones favorables para la celebración de negociaciones", confirmó el Kremlin.

Por su parte, el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, adelantó que Ucrania se sumaba a la tregua energética: "Si Rusia no ataca nuestro sistema energético, ya sea a la capacidad de generación o a cualquier otro elemento, nosotros no atacaremos su sistema energético", dijo.