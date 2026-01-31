El Gobierno de Ecuador refuerza los controles contra el lavado de activos

La norma establece reglas claras para los sujetos obligados y las autoridades competentes, crea instancias de coordinación interinstitucional, incluido el Consejo Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento de Delitos (CONCLAFT) y comités especializados, e incorpora un enfoque basado en riesgos para la actuación del sistema nacional.

Asimismo, refuerza las obligaciones de bancos y sectores económicos, fortalece los procesos de debida diligencia, el reporte y análisis de operaciones inusuales e injustificadas, y consolida el rol de la UAFE como entidad técnica especializada en inteligencia financiera.

La normativa también mantiene límites al uso de efectivo y habilita medidas administrativas para la inmovilización de fondos, conforme a la ley.

En este mismo marco, el CONCLAFT aprobó el Plan Nacional de Acción Estratégico 2026-2030 que se constituye en la hoja de ruta del país, construido a partir de la Evaluación Nacional de Riesgos y ejecutado mediante planes de trabajo anuales con seguimiento permanente.

Tanto el reglamento como el Plan están alineados con los estándares del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y fortalecen la capacidad del Estado para actuar de manera coordinada.

El Gobierno refuerza así su combate a las mafias del crimen organizado y todo tipo de financiación de la economía criminal.

Ecuador está, desde 2024, bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas", y a las que atribuye el incremento de la violencia en el país.

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.